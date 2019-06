Die Ibiza-Affäre hat nicht nur ein politisches Erdbeben ausgelöst, sondern auch eine juristische Kettenreaktion. Wer klagt wen (doch nicht)? Und gegen wen wird (noch nicht) ermittelt? Ein Überblick.

Vor 28 Tagen wurde das Ibiza-Video veröffentlicht, seither ist viel passiert. Neben einem heißen Wahlkampf dürfte es auch in den Justizbehörden heiß hergehen. Denn die juristische Aufarbeitung der Ibiza-Affäre nimmt in den nächsten Tagen an Fahrt auf.

Auslieferung ...