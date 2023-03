Die Klimakleber machen den Bürgermeistern ein Angebot

In Gemeinden und Städten, die sich öffentlich zum Klimaschutz bekennen, wollen sich die Aktivisten nicht mehr auf die Straße kleben. Die Reaktionen der Stadtchefs fallen unterschiedlich aus.

Klimakleber bei einer Aktion in Wien. „Wenn sich ein Bürgermeister hinter unsere Forderungen stellt, sind wir bereit, Vereinbarungen zu treffen“, heißt es nun vonseiten der Aktivistinnen und Aktivisten.

Die Klimakleber wollen reden. Konkret schlagen Aktivisten der Letzten Generation, die sich in den vergangenen Wochen in österreichischen Städten auf die Straßen geklebt haben, den Bürgermeistern einen Tauschhandel vor: Wenn diese sich öffentlich zum Klimaschutz bekennen, werden sie ihren Protest aussetzen.

Die Idee solcher Klima-Deals zwischen Aktivisten und Bürgermeistern stammt aus Deutschland. Vorreiter war Hannover, wo der dortige grüne Oberbürgermeister sich in einem Brief an die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen hinter die Forderungen der deutschen Aktivisten stellte: Die Rückkehr ...