Norbert Hofer hat eine Rückkehr Straches zur Wien-Wahl quasi ausgeschlossen. Manche in der FPÖ kritisieren das, andere verteidigen die Aussage und manche bringen sich in Stellung.

Die Ansage in Richtung Heinz-Christian Strache war mehr als deutlich. Der Ex-FPÖ-Chef könne erst dann in die Politik zurückkehren, wenn nach der Ibiza-Affäre alle juristischen Vorwürfe gegen ihn ausgeräumt seien. So legte der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer beim ORF-"Sommergespräch" die ...