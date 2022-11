Die Lehren aus dem Terror

Nach dem Anschlag vor zwei Jahren kündigte die Regierung ein umfassendes Antiterrorpaket an. Zur Gänze in Kraft ist es seit heuer. Nur eine Maßnahme kam nicht - die am hitzigsten diskutierte.

SN/dragan tatic Kranzniederlegung zum Gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020. V. l. n. r.: Wiens Bürgermeister Ludwig, Bundeskanzler Nehammer, Justizministerin Zadić, Innenminister Karner, Vizekanzler Kogler.