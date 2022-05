Die Macht und ihr Preis: Warum zwei einst mächtige Justizbeamte vor den ÖVP-U-Ausschuss müssen

Sie waren die mächtigsten Männer der Strafjustiz, übten massiv Einfluss aus und könnten einen hohen Preis zahlen. Ein angeklagter OStA-Chef und ein suspendierter Sektionschef sind Gast im U-Ausschuss.

"Clamorose" Strafjustiz-Fälle werden von der Staatsanwaltschaft "raufberichtet" - Weisungsrat oder Minister können sich einmischen. Das ist auch in den Verfahren um zwei der einst mächtigsten Juristen in der Strafjustiz, Johann Fuchs und Christian Pilnacek, so. Wobei das Prädikat "clamoros" im Wortsinn - nämlich "geräuschvoll", "lärmend", "stürmisch" - eigentlich nur für einen der beiden passt - für den dafür sehr: Christian Pilnacek, Ex-Super-Sektionschef und ehemaliger Justiz-Generalsekretär, galt stets als exzellenter Jurist, aber auch als polternder Machtmensch in Justizsachen. Neben Pilnacek steht ...