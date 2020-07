Studien belegen, dass die Maske das Infektionsrisiko drastisch verringert.

Anfangs war sie in Österreich, aber auch in vielen anderen Ländern verpönt: die Schutzmaske für Nase und Mund. Als die Coronapandemie in Europa an Fahrt aufnahm, waren selbst die Experten uneins, ob das Stück Stoff im Gesicht wirklich gegen das ...