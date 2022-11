Die Migration ist politisch so brisant wie 2015

Ein Thema, das über Wahlsiege und Karrieren entscheidet, sorgt für immer wildere Kapriolen.

Die Migrationsdebatte treibt immer seltsamere Blüten. Da gibt es Bürgermeister, die ansonsten bei jedem Schwarzbau die Augen zudrücken, im Kampf gegen ein paar Zelte aber scheinheilig das Baurecht ins Treffen führen. Da ist die SPÖ, die in Wien die Existenz des Migrationsthemas leugnet, aber zum Beispiel in Kindberg prominent bei Anti-Quartier-Demos mitmacht. Und da ist die ÖVP, die überlegt, wie hoch sie das Migrationsthema hängen soll: hoch genug, um der SPÖ zu schaden, aber wiederum nicht so hoch, um der ...