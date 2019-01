Die Kritik aus allen anderen Ländern hält sich in Grenzen

Fünf bis sechs Seiten - die haben acht von neun Bundesländern für ihre mehr oder weniger kritischen Anmerkungen zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz gereicht. Einzige Ausnahme ist die Stadt Wien, deren Stellungnahme 42 Seiten füllt. Allein das zeigt, dass es bei der Mindestsicherung nach wie vor keine einheitliche Länderlinie gibt. Warum auch: Die Mindestsicherung ist ein Wiener Problem. Fast zwei Drittel der Bezieher leben in Wien (um die 150.000), auf die anderen acht Bundesländer verteilt sich das fehlende Drittel.



Außerhalb Wiens leben die meisten Mindestsicherungsbezieher in der Steiermark (18.400), gefolgt von Nieder- und Oberösterreich. In allen anderen Ländern ist die Zahl der Bezieher nur vierstellig, die wenigsten gibt es im Burgenland (rund 2850).

Wien ist aber nicht nur die Hauptstadt der Mindestsicherungsbezieher. Mit ihrer rot-grünen Stadtregierung ist sie auch die politische Antithese zur türkis-blauen Bundesregierung. Beides zusammen führt zu der überaus scharfen Reaktion Wiens. In den anderen Ländern gibt es diese Gemengelage nicht. So fallen deren Anmerkungen auch anders aus. Hier einige Beispiele.



Eine der freundlichsten Stellungnahmen kam aus dem rot-blau regierten Burgenland. Das dortige Mindestsicherungsmodell, das strenger war, als die künftig per Grundsatzgesetz vorgegebene Regelung sein wird, wurde eben erst vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippt. Ausdrücklich begrüßt das Burgenland das Bestreben des Bundes, die in allen Ländern unterschiedlichen Regeln zu harmonisieren. Ausdrücklich begrüßt werden auch die Zulagen für Alleinerziehende und behinderte Menschen. Wie die meisten anderen Länder merkt aber auch das Burgenland kritisch an, dass bei der Sozialhilfe nicht nur Höchstgrenzen definiert sein sollten, sondern weiterhin auch Mindestwerte.



Die fehlenden Mindeststandards moniert etwa auch das rot-schwarz regierte Kärnten. Kritisiert wird ferner - auch dieser Hinweis kommt aus einigen Ländern -, dass nur in den Erläuterungen, nicht aber im Gesetz selbst festgehalten ist, dass die Sozialhilfebezieher krankenversichert sind. Angeregt wird zudem eine explizite Klarstellung, dass Menschen mit Behinderung dem Arbeitsmarkt gar nicht oder nur nach Maßgabe ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten zur Verfügung stehen könnten. Keine Freude hat man in Kärnten damit, dass künftig der Schwerpunkt auf Sachleistungen liegen soll.

Aus dem schwarz-grün-pink regierten Salzburg kam mehr Kritik. Gestellt wird u. a. die Frage, ob es nicht eine Kompetenzüberschreitung darstelle, in einem Gesetz zum Armenwesen integrationspolitische und fremdenpolizeiliche Ziele festzumachen. Für eine verfassungswidrige Kompetenzüberschreitung hält Salzburg den Plan, Straftätern, die nach Vorsatzdelikten zu mehr als sechs Monaten verurteilt wurden, nach der Haftentlassung nur Grundsicherung zu gewähren. Derartige strafrechtliche Nebenfolgen müssten im Strafrechtswesen geregelt werden. Die Regierung wird ersucht, den Ländern eine Überschreitungsmöglichkeit bei der Unterstützung von Großfamilien zu geben. Andernfalls könne die starke Kürzung der Zuschläge ab dem dritten Kind in bestimmten Konstellationen zu abrupt ausfallen - was der VfGH nicht dulden würde.