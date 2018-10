Die Missgriffe des blauen Innenministers

Die jüngsten Aktionen Herbert Kickls zeigen: Es verschiebt sich etwas in diesem Land - und zwar nicht in die richtige Richtung.

Die Liste der politischen Fehltritte Innenminister Herbert Kickls wird länger und länger. Allein die letzten Tage hatten es in sich. Wie vergangene Woche bekannt wurde, sollten laut interner Anweisung Polizeisprecher kritische Medien vom Informationsfluss abschneiden. Ebenso wurde bekannt, dass der Leiter einer Asyl-NGO angezeigt wurde, weil er zuvor das Asylamt kritisiert hatte. Eine Anzeige erging auch an zwei Radfans, die bei der Rad-WM ein kicklkritisches Transparent in die Kameras gehalten hatten. Und jetzt der jüngste Streich: Das Innenministerium veröffentlichte kritische Anfragen, die "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk per E-Mail und SMS an das Ressort gerichtet hatte, ohne Rücksprache auf der Ministeriumshomepage.