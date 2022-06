Die Neos sind zehn Jahre alt. Und schon ganz schön erwachsen

Es war eine kleine Runde, die von der Behäbigkeit der Großen Koalition genervt war. 2012 formte sich daraus die Partei Neos. Wie die pinke Bürgerbewegung zur fixen liberalen Größe in der österreichischen Politik wurde.

Autodrom, Livemusik und viel Pink. So feiern die Neos am Freitag in den Wiener Werkshallen ihren ersten runden Geburtstag. Vor zehn Jahren wurde das österreichische Parteienspektrum um eine knallige Farbe erweitert. Österreich hatte wieder eine liberale Partei. Die Neos füllen eine Lücke und haben sich langsam und beständig etabliert: als Bürgerliche gegen den Kammerstaat und Korruption, gesellschaftspolitisch und marktwirtschaftlich liberal. Heute stehen sie für mehr Bürgermitbestimmung und einen transparenten Staat, für saubere sachpolitische Arbeit.

Bis es zur offiziellen ...