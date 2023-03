Die Neos ziehen Ausschuss-Bilanz: "Lebensgefährliche Krankheit Korruption"

Von Postenschacher bis Inseratenkorruption: In Ihrem Bericht zum Abschluss des ÖVP-Korruptionsausschusses sparen die Neos nicht mit Kritik.

Knapp mehr als hundert Seiten umfasst der Bericht, den die Neos am Donnerstag als ihre Bilanz des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses veröffentlicht haben. Der Inhalt fiel erwartungsgemäß kritisch aus. "Waren die Bereicherung unter Minister Grasser oder die Postenkorruption unter Minister Strasser genauso österreichische Praxis wie der Faymannsche Umgang mit Inseraten, so mussten wir unter Ex-Kanzler Kurz durch die türkise ÖVP von 2017 bis 2021 ein ,Best of' der Korruption erleben", heißt es in der Conclusio des Berichts, und weiter: "Die türkise Familie hat ...