Die neun Minuten des Grauens

Am 2. November 2020 tötete ein IS-Anhänger in Wien vier Menschen und verletzte weitere 38. Eine Rekonstruktion der dramatischen Minuten.

Die ersten Schüsse

Das Attentat beginnt beim Friedmannplatz nahe dem Schwedenplatz. Es ist 20 Uhr, als der Attentäter die ersten Schüsse aus einem Sturmgewehr und einer Pistole abfeuert. Dabei stirbt ein Mann (21) an der Ecke Fleischmarkt/Bauernmarkt. Anschließend läuft der Terrorist in die Judengasse und schießt auf mehrere Menschen, die sich vor den Lokalen aufhalten. Eine Studentin (24), die an dem Abend als Kellnerin arbeitet, wird getötet.

Erster Notruf

Der Attentäter läuft schießend in die Seitenstettengasse. Dabei trifft er eine Frau (44), die später in der Klinik Ottakring stirbt. Die ersten Notrufe treffen bei der Polizei ein, kurz darauf sind die ersten Beamten am Tatort. In der Seitenstettengasse entsteht ein Video, das sich im Internet wie ein Lauffeuer verbreitet. Ein Mann beschimpft von seiner Wohnung aus den Terroristen als "Arschloch". Beim Schwedenplatz wird ein Lokalbesitzer (39) Opfer des Attentäters. Am Franz-Josef-Kai kommt es zu einer ersten Konfrontation mit der Polizei. Ein Beamter wird angeschossen.

Die WEGA stellt ihn

Um 20.09 Uhr schaltet die Polizei den Attentäter aus. Auf dem Ruprechtsplatz trifft er auf zwei Polizisten der Sondereinheit WEGA. Sie erschießen ihn. Der getötete Terrorist hat einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt. Der Entschärfungsdienst des Innenministeriums wird angefordert. Der Gürtel stellt sich als Attrappe heraus.

Weitere Suche

Mit dem Tod des Attentäters ist der Einsatz noch nicht zu Ende. Da nicht klar ist, ob es weitere Täter gibt, wird die Innenstadt abgeriegelt. Gegen 22 Uhr wird das Bundesheer aktiviert, um die Polizei zu unterstützten. Die Soldaten übernehmen den Schutz von Gebäuden.

Die Ermittlungen

Die Polizei hat den Terrorakt inzwischen weitgehend aufgearbeitet: Es gab 32 Festnahmen, 46 Hausdurchsuchungen, 340 Zeugenvernehmungen, 1000 eingegangene Hinweise, 90 Kontoöffnungen, Auswertung von 1900 Stunden Videomaterial, Sicherstellung von 15 Terabyte Daten, 150 Telefonüberwachungen und weltweit wurden 40 Rechtshilfeersuchen gestellt. Drei der Personen, die nach dem Attentat verhaftet wurden, sind inzwischen - nicht rechtskräftig - verurteilt. Allerdings nicht wegen des Anschlages, sondern wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beziehungsweise der versuchten Vermittlung falscher Ausweise. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass der Attentäter beim Anschlag allein gehandelt hat. Allerdings haben einige Personen den Täter sehr wohl im Vorfeld unterstützt, etwa bei der Beschaffung der Waffen und der Munition.

Pannen

Nach dem Attentat stellte sich heraus, dass es im Vorfeld etliche Ermittlungspannen gegeben hat. Eine Untersuchungskommission wurde eingerichtet. Ihr Ergebnis: Den Ermittlern, vor allem im Verfassungsschutz, war ein Treffen des späteren Attentäters mit weiteren Islamisten bekannt wie auch sein Versuch, Munition in der Slowakei zu kaufen. Diese Erkenntnisse wurden aber nicht in die Gefahrenbewertung des amtsbekannten Mannes einbezogen, der sich nach einer bedingten Entlassung auf freiem Fuß befand. Auch die Staatsanwaltschaft wurde damals nicht eingeschaltet.