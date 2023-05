Die ÖVP riskiert viel

Für Schwarz-Blau gibt es ein Motiv. Die Volkspartei setzt damit jedoch ihre Existenz in der bürgerlichen Mitte aufs Spiel.

Bei ihren Bemühungen, "Landeshauptmann-Partei" zu bleiben, sucht die ÖVP nach Wahlniederlagen immer wieder die Zusammenarbeit mit dem Mitbewerber, an den sie die meisten Stimmen verloren hat. In Tirol war das im vergangenen Herbst die SPÖ. Es ist kaum zu glauben, aber der Wählerstromanalyse zu entnehmen, die das Sozialforschungsinstitut Sora erstellt hat. In Niederösterreich handelte es sich im Spätwinter um die FPÖ. Immerhin 16 Prozent der bisherigen ÖVP-Wähler waren zu dieser gewechselt. In Salzburg läuft es nun ebenfalls auf die FPÖ ...