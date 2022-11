Die ÖVP und die Skandale: Ein Neubeginn sieht anders aus

Der ÖVP-Ethikrat befasste sich mit der Ära Sebastian Kurz. Das Ergebnis ist dürftig.

"Das können Sie durchaus so interpretieren", erwiderte ein führender ÖVP-Funktionär auf die Frage der SN, ob die Erklärung des ÖVP-Ethikrats über die korruptionsverdächtigen Vorkommnisse in der ÖVP nicht etwas dürftig ausgefallen sei. Dabei ist "dürftig" noch höflich formuliert. Außer der No-na-Empfehlung, Thomas Schmid aus der Partei auszuschließen, findet sich nichts Konkretes in dem Papier. Stattdessen fordern die ÖVP-Ethikwächter etwas scheinheilig "auch die anderen politischen Parteien" auf, so wie die ÖVP Verhaltenskodizes zu erarbeiten (weil das bei der ÖVP ja so ...