Wie bei Nichtregierungsparteien üblich. Kurz derzeit im Silicon Valley.

Anfang Juli in Berlin bei der CDU/CSU-Spitze, kurz darauf in Israel, jetzt in Kalifornien: Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist nach wie vor viel international unterwegs. SN-Leser stellten die Frage: Wer zahlt diese Reisen? "Die Partei bezahlt sie", antwortet der Sprecher ...