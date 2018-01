Die Politik schielt nach Hollywood

Professionelle Internetvideos über Politiker fehlen in Zeiten von sozialen Medien weder im Wahlkampf noch in der Amtszeit. Welche Strategie verfolgen Politiker damit und was sagt das über die moderne Demokratie aus?

Ein Kameraschwenk in Zeitlupe, unterlegt mit der Musik eines Streichorchesters, ein Zoom auf ein Lächeln, langsam ausgeblendet in Schwarz. Hier wird kein kitschiger Werbeclip beschrieben, sondern das offizielle Video über die erste Auslandsreise der neuen Außenministerin Karin Kneissl in die Slowakei. Veröffentlicht wurde der Film auf der Facebookseite des Außenministeriums. Inhaltlich erfährt der Zuseher wenig über Kneissls Besuch in Bratislava, aber die Bilder sind schön.