Die Quadratur der Milliarden

Finanzminister Löger soll diverse Wohltaten finanzieren und ein Nulldefizit erwirtschaften. Das dürfte nicht ganz einfach werden.

Es ist ein Spiel um Milliarden, und es kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Der neue Finanzminister Hartwig Löger muss bis zum 21. März - an diesem Tag will er dem Nationalrat das Doppelbudget für 2018/2019 vorstellen - eine Aufgabe lösen, die fast unlösbar ist. Erstens: Die Bürger sollen entlastet werden. Zweitens: Das Budgetdefizit soll nicht aus dem Ruder laufen, im Gegenteil, die staatliche Schuldenquote soll langfristig in Richtung 60 Prozent gesenkt werden. Oder, wie es Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag formulierte: "Wir wollen bereits mit diesem Doppelbudget erstmals seit den 1950er-Jahren ein ausgeglichenes Budget schaffen."