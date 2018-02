Die Regierung bastelt am eigenen Misstrauensvotum

Türkis-Blau versucht eine breite Diskussion über heikle Gesetze abzukürzen. Das könnte ein politisch teurer Umweg werden.

Auf den ersten Blick haben das im Ministerrat eben abgesegnete Überwachungspaket und das geplante Rauchergesetz wenig gemein. Abgesehen von dem Umstand, dass die FPÖ in beiden Fällen eher ungelenk durch den Gesetzwerdungsprozess stolpert. Herbert Kickl ist von einem Job auf den anderen vom Überwachungs-Saulus zum Paulus geworden. Und Vizekanzler Strache tut von Pyeongchang bis Bregenz unfreiwillig alles, um sich als zugkräftigste Werbefigur für das "Don't smoke"-Volksbegehren hervorzutun.

Bei genauem Hinsehen stoßen weitere Gemeinsamkeiten auf: Die Gesetze bringen die massivsten Eingriffe in Grundrechte und Gesundheit, die Österreich seit Langem gesehen hat. Eingriffe, die breite gesellschaftliche Diskussion verdient hätten - gerade bei einer Regierung, die stets von Stärkung der

demokratischen Einflussnahme der Bürger spricht.

Doch diese Regierung schafft in beiden Fällen nur denselben verzweifelt anmutenden Reflex: Wenn es denn schon so viel Widerstand und Kritik gibt, dann hören wir uns die Argumente gar nicht mehr an und umgehen irgendwie die demokratiepolitisch aus guten Gründen vorgesehene Begutachtung der Gesetze. So geschehen im Fall des Rauchergesetzes, das ein totales Gastro-Rauchverbot verhindern soll, und so geschehen beim Überwachungspaket, das im Vergleich zum Vorjahresentwurf zwar teils mehr Kontrolle, aber auch Verschärfungen bringt.

Praktischer Nebeneffekt der Regierungs-Abkürzung: Beim Rauchergesetz wird gleich auch die skeptische Gesundheitsministerin ausgehebelt. Denn für einen Initiativantrag der türkis-blauen Parlamentsklubs, mit der man sich die Begutachtung spart, braucht man die zuständige Ministerin nicht, und die Sache kann rasch zum Gesetz durchgeboxt werden.

Die sechswöchige Begutachtung, die bei Regierungsvorlagen üblich ist, wird so umgangen. Wer will die Kritik der Zivilgesellschaft hören oder die der Experten - oder gar die der betroffenen Krebskranken?

Beim Überwachungspaket schwindelt sich die Regierung nun an Transparenz und Diskussionen mit dem Billigargument vorbei, dass so etwas Ähnliches ohnedies schon einmal in Begutachtung gewesen sei.

Zugegeben: Mit Abkürzungen kommt man oft schneller zum Ziel. Das ist auch in der Politik so. Verkürzt man aber die Rechte der Bürger, wird die vermeintliche Abkürzung zum mit hohen politischen Kosten verbundenen Umweg. Das wird die Regierung spätestens merken, wenn sich das Anti-Rauch-Volksbegehren zum Misstrauensvotum auswächst.