Die Regierung hat Angst vor dem eigenen Volk

Standpunkt SN

ANDREAS KOLLER

Die Regierung hat es erstens unterlassen, ein Informationsfreiheitsgesetz in den Koalitionspakt zu schreiben, ein Gesetz also, das dem alles überbordenden Amtsgeheimnis ein Ende setzen würde. Die Regierung will zweitens, wie der Vizekanzler am Mittwoch sagte, das derzeit massiv volksbegehrende Volk frühestens 2021 über den Nichtraucherschutz abstimmen lassen. Direkte Demokratie scheint nur dann willkommen, wenn sich dabei jenes Ergebnis abzeichnet, das den Regierenden genehm ist. Drittens bestehen die Regierungsparteien darauf, dass die bevorstehenden Hearings mit den Verfassungsrichter-Kandidaten im Parlament unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ohne Zuseher und ohne Journalisten, stattfinden. Wissen ist bekanntlich Macht, daher lautet der Grundsatz: Bloß nicht den Wählern zu viel Wissen zumuten. Bloß nicht den Wählern ein eigenes Urteil über die neuen Höchstrichter zubilligen. Schaut so die Demokratie des 21. Jahrhunderts aus? Der Eindruck verdichtet sich, dass die neue Regierung, die alles besser machen wollte als ihre Vorgängerregierungen, Angst vor dem eigenen Volk hat.