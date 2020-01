Die Regierung Kurz/Kogler steht - Ulrike Lunacek wird Staatssekretärin

Volkspartei und Grüne haben sich bei ihrer abschließenden Gesprächsrunde am Abend des Neujahrstages auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Das Regierungsteam ist komplett. Kurz vor 22 Uhr traten Sebastian Kurz und Werner Kogler vor die Presse und präsentierten offiziell ihre Einigung. Details soll es aber erst am Donnerstag geben.

Das Regierungsprogramm soll wie die Ministerliste erst am Donnerstag öffentlich gemacht werden. Am Neujahrstag wurden weitere Details bekannt.

Grüne EU-Parlamentarierin Lunacek feiert Comeback

Mit einer überraschenden Personalentscheidung warteten am Nachmittag die Grünen auf. Die einstige Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek, 62 Jahre alt, soll Staatssekretärin werden. Sie wird dem Vizekanzleramt Werner Koglers zugeteilt werden und diesen insbesondere in europa- und außenpolitischen Belangen unterstützen. Lunacek war jahrelang Delegationsleiterin der Grünen im EU-Parlament und brachte es bis zur Parlaments-Vizepräsidentin. Nach dem überraschenden Abgang Eva Glawischnigs von der Spitze der Grünen 2017 übernahm sie die Spitzenkandidatur der Grünen für die herbstliche Nationalratswahl, konnte deren Niederlage und Ausscheiden aus dem Parlament aber nicht mehr verhindern. Nun feiert sie ein Comeback.

Das Kabinett der offenbar ins Haus stehenden türkis-grünen Regierung ist somit komplett. Am Mittwoch bestätigten sowohl die ÖVP als auch die Grünen weitere Personalentscheidungen. Alexander Schallenberg bleibt Außenminister, erfuhren die SN. Er war seit Anfang Juni Teil der Expertenregierung und neben Außenpolitik auch für Integration, EU, Kunst und Kultur zuständig. Sein Bereich soll nun abgespeckt werden und nur mehr die Außenagenden beinhalten. Für die Grünen soll der oberösterreichische Landesrat Rudolf Anschober ins Sozialministerium einziehen. Zumindest wird der Vorschlag von Bundessprecher Werner Kogler an die grünen Parteigremien dementsprechend lauten. Anschober soll als Sozialminister auch die Agenden Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz übernehmen. Klaudia Tanner (ÖVP) soll die erste österreichische Verteidigungsministerin werden. Die Juristin wird vor der großen Herausforderung stehen, das finanziell angeschlagene Bundesheer wieder auf stabilere Beine zu stellen. Karl Nehammer (ÖVP) wird Innenminister und soll in dieser Rolle einen harten Kurs fahren, hieß es zuletzt.

Zuvor wurde bekannt, dass Alma Zadic (Grüne) Justizministerin und Christine Aschbacher (ÖVP) Arbeits- und Familienministerin werden. Aschbacher ist eine weitere Überraschung im türkis-grünen Personalpoker. Sie reiht sich ein in die Riege der weiblichen Personalentscheidungen, die bisher bekannt geworden sind: Susanne Raab (ÖVP) wird Integrationsministerin, Karoline Edtstadler (ÖVP) Europaministerin. Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird fix als Landwirtschaftsministerin gehandelt und Margarete Schramböck (ÖVP) als Wirtschaftsministerin. Damit stellen Frauen aller Voraussicht nach sogar die Mehrheit des künftigen Regierungsteams.

So soll das Regierungsteam der ÖVP aussehen

Die ÖVP wird elf Regierungsmitglieder stellen. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz werden zehn Ministerinnen und Minister in der neuen Regierung vertreten sein. Die Grünen werden - inklusive Vizekanzler Werner Kogler, der die Agenden für Beamte und Sport übernimmt - vier Regierungsvertreter stellen. Darüber hinaus nominieren ÖVP und Grüne jeweils eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär.

Gernot Blümel, ÖVP-Wien-Chef und enger Kurz-Vertrauter, wird beharrlich als Finanzminister gehandelt. Heinz Faßmann soll wieder Bildungsminister werden. Bekannt war bereits, dass die Grünen ein Superministerium mit den Themen Umwelt, Verkehr und Infrastruktur, Energie, Technologie und Innovation erhalten, das Leonore Gewessler als Ministerin leiten soll. Ihr soll der Vorarlberger Bundesrat Magnus Brunner (ÖVP) als Staatssekretär zur Seite gestellt werden. Brunner gehört seit 2009 dem Bundesrat an.

So soll das Regierungsteam der Grünen aussehen

Die Grünen verwiesen am Mittwoch - auch nach leiser Kritik am personellen Verhandlungsergebnis - darauf, dass die ÖVP wohl mehr Namen präsentiert habe, die Ressorts der Grünen jedoch "sehr dick" seien. So übernehme nicht nur Anschober, sondern auch die als Umwelt- und Infrastrukturministerin nominierte Leonore Gewessler "fast ein Doppelressort", hieß es. Neben Gewessler und Anschober hatten die Grünen zuletzt Zadic als Justizministerin bestätigt.

Regierungsprogramm wird erst am Donnerstag veröffentlicht

Das Regierungsprogramm soll am Abend des Neujahrstags aber noch nicht verkündet werden, sondern erst am Donnerstagnachmittag (2. Jänner). Nach der Präsentation des Regierungsprogramms geht es bei der ÖVP am Freitag (3. Jänner) mit einem Parteivorstand weiter. Bei den Grünen tagt am selben Tag der Erweiterte Bundesvorstand, für Samstag (4. Jänner) lud die Partei unter dem Titel "Mutig in die Zukunft" zum 42. Bundeskongress, bei dem in Salzburg die endgültige Entscheidung über das Koalitionsabkommen gefällt werden soll.

