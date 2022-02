Die Rezepte werden elektronisch

Im Gesundheitswesen ist der nächste Digitalisierungsschub im Gang.

Was sich in der Pandemie als E-Medikation bewährt hat, wird nun flächendeckend eingeführt: das E-Rezept, an dem seit 2012 gearbeitet wird. Jetzt naht die Umsetzung. Spätestens Ende Juni werden die von Ärztinnen und Ärzten ausgestellten Papierrezepte weitestgehend der Vergangenheit angehören.

Das E-Rezept ist nach dem E-Impfpass - für dessen Einführung Corona ebenfalls wie ein Turbo wirkte - der nächste große Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen. Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbstständigen und derzeit Vorsitzender im Dachverband der Sozialversicherungsträger, ist ...