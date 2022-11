Die SPÖ-Chefin schwenkt auf einen härteren Asylkurs ein

"Es gibt keine Asylkrise" war einmal. Die SPÖ will offenbar restriktiver auftreten - so wie Burgenlands LH Doskozil?

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat einen für ihre Verhältnisse wahren Interview-Marathon absolviert. Während sie sich sonst eher rar macht, sprach sie in der Vorwoche mit zwei Privatsendern und der "Krone" (in dem Fall attestiert von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer). Der Tenor war überall derselbe: Sie sprach sich für einen restriktiveren Kurs in der Asylpolitik aus - das europäische Asylsystem sei gescheitert, es könne nicht sein, dass Österreich mit seinen mehr als 90.000 Asylanträgen allein gelassen werde, irreguläre Migration müsse beendet werden.

...