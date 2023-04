Die SPÖ sucht ihre Parteiführung

Bis 10. Mai können die Genossen sagen, wen sie an der SPÖ-Spitze sehen wollen. So läuft die Befragung ab.

Der Fragebogen der SPÖ für die Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur für die nächste Nationalratswahl liegt vor. Die Parteimitglieder können ihr Kreuz wie erwartet bei Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler machen. Aber auch eine vierte Option findet sich am Stimmzettel, nämlich 'Keine*n der genannten Bewerber*innen'.

Die Wahl, die die Salzburger Genossinnen und Genossen am Sonntag geschlagen haben, hatte die Bundespartei schon längst abgeschrieben. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Befragung der Parteibasis über den SPÖ-Vorsitz just am Tag nach der Landtagswahl startet. Auch vom ursprünglich abgemachten parteiinternen Waffenstillstand bis zum Salzburger Urnengang war nichts zu spüren.

Das Rennen um die SPÖ-Spitze zwischen der amtierenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und ihren beiden Herausforderern, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister ...