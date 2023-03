Die SPÖ-Vorsitzendensuche wird zur Gleichung mit 73 Unbekannten

Rendi-Wagner, Doskozil, Babler - oder wer? Die SPÖ-Mitgliederbefragung entwickelt sich zum politischen und logistischen Albtraum.

"Ein Desaster." - "Ein krasseres Führungsversagen ist nicht vorstellbar." - "Unfassbar, wie sich die SPÖ in eine solche Lage bringen konnte." So beurteilt ein prominenter Sozialdemokrat, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, auf SN-Anfrage die Vorgänge in seiner Partei.

Die sich am Wochenende so gestaltet haben: Freitag um 23.59 Uhr lief die vom Parteipräsidium gesetzte Frist ab, bis zu der sich Parteimitglieder als Kandidaten für die Funktion des SPÖ-Vorsitzenden bewerben konnten. Hielt die Partei Freitagnachmittag ...