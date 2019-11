Die steirische ÖVP hat Grund zum Feiern

Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Hermann Schützenhöfer war gerührt. SPÖ und FPÖ verbuchen bei der Landtagswahl starke Verluste.

Die Landtagswahl in der Steiermark hat laut der ersten Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA einen klaren Sieg der ÖVP gebracht: Sie legt um 8,1 Prozentpunkte zu und erobert mit 36,6 Prozent Platz 1.

Mit Tränen in den Augen hat Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Hermann Schützenhöfer seinen Wahlsieg Sonntagnachmittag entgegengenommen. "Heute ist ein Tag der Freude und der Dankbarkeit", sagte er in einer ersten Reaktion in der ÖVP-Zentrale von Bundesobmann Sebastian Kurz und steirischen Spitzenfunktionären flankiert.

"Wir müssen uns vergegenwärtigen, was heute passiert ist: Vor fünf Jahren gab es drei gleich starke Parteien und jetzt haben wir den Rückstand zur SPÖ in einen Vorsprung von mindestens zehn Prozent umgewandelt. Und auf die FPÖ haben wir mindestens 15 Prozent Vorsprung."

Aber "wir brauchen einen Partner, wir sind nicht alleine auf der Welt. Ich werde morgen damit beginnen, gemeinsam die Steiermark zu entwickeln", sagte Schützenhöfer und bedankte sich bei seinem Team, dass "drei Wochen unermüdlich für fünf Jahre gearbeitet hat". Er bedankte sich auch bei Sebastian Kurz für den Rückenwind aus Wien.

Sebastian Kurz gratulierte

ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz sieht im Ergebnis der steirischen Landtagswahl einen "sensationellen Erfolg für Hermann Schützenhöfer und die Steirische Volkspartei". Dass der Landeshauptmann einen kurzen und sparsamen Wahlkampf geführt habe, dürfte gut angekommen sein, meinte Kurz in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

"Es zeigt, dass die Menschen honorieren, wenn ein guter Stil im Umgang miteinander gelebt wird", sagte Kurz. "Die Steiermark hat damit eine klare Entscheidung getroffen, wer die nächsten fünf Jahre das Land gestalten soll", freute sich der ÖVP-Bundesparteiobmann, dass die Volkspartei erstmals seit 2000 wieder die Nummer 1 in der Steiermark ist. Kurz verwies auch darauf, dass dies für die Volkspartei seit 2017 "die sechste erfolgreiche Landtagswahl in Folge" sei.

Die SPÖ verliert 4,9 Prozentpunkte, die FPÖ stürzt um 10 Prozentpunkte ab. Starke Zugewinne verzeichnen die Grünen, die auf 11,5 Prozent kommen. NEOS und die KPÖ dürften im Landtag sein.

Die ÖVP, die mit Hermann Schützenhöfer zwar den Landeshauptmann stellt, bei der letzten Wahl 2015 aber knapp hinter der SPÖ nur auf Platz zwei gekommen war, löst damit die Sozialdemokratie von Platz 1 ab. Sie liegt laut der ARGE-Hochrechnung von 16.00 Uhr (Auszählungsgrad: rund 74 Prozent) etwa 12 Prozentpunkte vor der SPÖ.

SPÖ und FPÖ verbuchen bei der Landtagswahl am Sonntag starke Verluste. Die Sozialdemokratie kommt demnach auf 24,4 Prozent (2015: 29,3), die Freiheitlichen sackten auf 16,8 Prozent ab (2015: 26,8).

Über satte Zugewinne dürfen sich die Grünen freuen, die in der Hochrechnung mit 11,5 Prozent ausgewiesen werden. Das bedeutet ein Plus von 4,8 Prozentpunkten gegenüber 2015.

Den Landtags-Einzug geschafft haben dürften NEOS und KPÖ. Die Pinken liegen laut der Hochrechnung bei 5,5 Prozent (+2,9), die KPÖ bei 5,4 (+1,2). Die Sperrklausel bei der Steiermark-Wahl ist ein Grundmandat in einem der vier Wahlkreise. Beide Parteien werden dies laut der Einschätzung der Experten der ARGE Wahlen in Graz oder Graz-Umgebung schaffen.

Die Hochrechnung beinhaltet bereits eine Briefwahl-Schätzung der ARGE Wahlen. Von den rund 103.000 für die Landtagswahl ausgegebenen Wahlkarten dürften in etwa 90.000 tatsächlich genutzt worden und gültig sein. Diese Stimmen werden erst am Montag ausgezählt.

Laut der SORA-Hochrechnung für den ORF hat die ÖVP die Landtagswahl in der Steiermark mit 36,8 Prozent klar gewonnen. Auch die Grünen legten zu, Verluste gab es hingegen für die SPÖ und die FPÖ. Die KPÖ bleibt im Landtag, die NEOS schafften den Einzug.

Die 36,8 Prozent für die ÖVP bedeuten laut der SORA-Hochrechnung ein Plus von 8,3 Punkten. Die SPÖ verlor 5,4 Punkte und landete bei 23,9 Prozent, die FPÖ büßte 9,3 Prozentpunkte ein und liegt bei 17,4 Prozent. Die Grünen legten um 4,8 Punkte auf 11,5 Prozent zu. Sowohl den NEOS als auch der KPÖ werden mittels Grundmandat der Einzug in den Landtag prognostiziert. Die NEOS kommen demnach auf 5,3 Prozent (plus 2,7) und die KPÖ auf 5,1 Prozent (plus 0,9).

An Mandaten hat laut der Hochrechnung die ÖVP künftig 19 (plus 5), die SPÖ 12, (minus 3) die FPÖ 8 (minus 6), die Grünen 5 (plus 2), die KPÖ 2 (0) und die NEOS 2 (plus 2).

Für Hermann Schützenhöfer ist es eine Genugtuung

Hermann Schützenhöfer hat die steirische ÖVP am Sonntag mit türkisem Rückenwind aus Wien nach 15 Jahren wieder zur Nummer eins in der Steiermark gemacht. Die betont Schwarzen holten die deutliche Stimmenmehrheit. Dem erfahrenen Politiker war 2015 als Zweitplatziertem von seinem ehemaligen Freund Franz Voves (SPÖ) der LH-Sessel überlassen worden, nun sicherte er ihn sich aus eigener Kraft.

Für Schützenhöfer ist es wohl eine späte Genugtuung, denn er hatte den Verlust der ÖVP-Stimmenmehrheit in der Grünen Mark 2005 miterlebt und sich nach dem Abgang der ersten Landeshauptfrau Waltraud Klasnic abgestrampelt, um die steirische Volkspartei wieder auf Kurs zu bringen. Schützenhöfer konnte schon nach der gelungenen Gemeinderatswahl im März 2015 - die SPÖ legte vor allem in ihren Hochburgen so viel ab wie der ÖVP nach den Gemeindefusionen prognostiziert worden war - auf Aufschwung hoffen. Als erfahrener Politiker beging er aber nicht den Fehler von zu viel Optimismus - in einer ähnlichen Situation war die Volkspartei auch im Jahr 2010 und damals reichte es auch nicht für den ersten Platz. Deshalb warnte er zuletzt im Wahlkampf stets, dass die gute Stimmung "noch nicht in der Scheune" sei.

Schützenhöfer gilt als Konsenspolitiker im Sinne der Sozialpartnerschaft. Besondere Verdienste erwarb er sich im zeitgemäßen Umbau des Pensions- und Gehaltssystems für Landesbedienstete. Sein frühes Eintreten für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften deklarierte liberales Denken. Seine Reden und Ansprachen setzen sich aus immer ähnlichen, wenn auch vielen Textbausteinen zusammen - darin ist er seinem Förderer, dem früheren ÖVP-Landtagspräsidenten Franz Wegart nicht unähnlich. Aber ein für alle erheiterndes Scherzchen gelingt dem dann verschmitzt lächelnden LH und Weinliebhaber immer.

Als enger Freund litt Schützenhöfer unter Gerhard Hirschmanns geräuschvoller Ablösung von der Partei, die nach fast einhelliger Meinung in der ÖVP Klasnic die Wiederwahl kostete. Die Erschütterung bei Hirschmanns kürzlichem Tod war Schützenhöfer anzumerken. Der sachkundige, bisweilen harte Politiker stand stets loyal hinter seiner Vorgängerin Klasnic an der Parteispitze. Selbst Voves lobte in den ersten Jahren der Legislaturperiode 2005 bis 2010 Schützenhöfers "Handschlagqualität", bevor es zum großen Krach über das Budget kam. Erst danach, von 2010 bis 2015, wurde die "Reformpartnerschaft" mit der SPÖ ins Leben gerufen.

Die funktionierte aufgrund der entstandenen Freundschaft zwischen Voves und ihm ganz gut - vielleicht zu gut für den Geschmack vieler steirischer Sozialdemokraten. Deren scheidender Chef Voves übergab "dem Hermann" den LH-Sessel - ein Danaergeschenk aus Sicht des jungen Voves-Nachfolgers Michael Schickhofer. Prompt beklagte Schickhofer die "fehlende Handschlagqualität Schützenhöfers", als dieser im September die Neuwahl verkündete - rund ein halbes Jahr früher als vorgesehen. Und im Sinne seines Freundes Voves war es auch nicht, wie aus einem offenen Brief des roten Alt-Landeshauptmanns hervorging.

Zur Person:

Schützenhöfer wurde am 29. Februar 1952 in Edlitz (NÖ-Bezirk Neunkirchen) geboren. Nach einer kaufmännischen Lehre im oststeirischen Kirchbach kam er über die JVP in die Politik, 1971 wurde er deren Landessekretär und 1976 Landesobmann. Der weitere Weg von Schützenhöfer ist eng mit dem ÖAAB verbunden: 1978 bis 1981 war er Landessekretär, 1991 wurde er geschäftsführender Obmann und 1995 Landesobmann. Hier erfuhr er nach eigenen Angaben u.a. auch seinen prägenden Kompass bis heute, die katholische Soziallehre.

Im Juni 1981 zog Schützenhöfer in den Landtag ein, 1993 wurde er Klubobmann - als Vorgänger von Reinhold Lopatka. 2000 erhielt er den der SPÖ abgenommenen Regierungssitz mit Zuständigkeit für Personal, Jugend, Pflichtschulen und Wohnbau. Mit dem Ausscheiden von Gerhard Hirschmann 2003 bekam er Sport und Tourismus dazu und gab Jugend, Schulen und Wohnbau ab. 2005 stieg er zum ÖVP-Landeschef auf und hat sich vor allem seit 2015 als LH und "Landesvater" etabliert.

Steinerne Mienen in der SPÖ-Zentrale

Die Mienen waren versteinert bei der Verkündung der ersten Hochrechnung in der steirischen SPÖ-Zentrale, als klar wurde, dass der angepeilte LH-Posten Geschichte war. Der steirische SPÖ-Landesgeschäftsführer Günther Pirker trat nach der ersten Hochrechnung vor die Presse: Die Frage, ob Michael Schickhofer als Parteichef bleiben könne, stelle sich nicht, sagte er auf Journalistenfragen.

Bei einem vorläufigen Ergebnis von um die 23 Prozent sagte Pirker, man müsse auch erst die Grazer Ergebnisse abwarten. Graz sei immer volatil. Es sei von Beginn des Wahlkampfes auch ein Wettkampf der Meinungsforscher gewesen. Zufrieden könne man allerdings nicht sein. Eine gewisse Grundstimmung sei auch gegen die SPÖ gewesen. Die Voraussetzungen seien da, dass man wieder mit Nummer eins und Nummer zwei, ÖVP und SPÖ, weitermachen könnte.

Max Lercher, der obersteirische SPÖ-Politiker, der einer der gesuchtesten Interviewpartner am Eggenberger Gürtel war, sagte, es sei nicht gelungen, die inhaltlichen Themen zu platzieren. Allerdings liege man auch über den prognostizierten Umfrageergebnissen. Es spreche nichts dagegen, dass Schickhofer bleibe, dieser habe gut gekämpft. Alles andere würden die Gremien am Montag diskutieren. Es sei aber gelungen, führte Pirker an, die obersteirischen Städte wieder rot einzufärben. Die Erneuerung müsse aber weitergehen.

Ein Statement von Schickhofer wurde vor 17.10 Uhr erwartet, danach wollte sich der steirische SPÖ-Chef in die Wahlzentrale in der Aula der Alten Universität in der Innenstadt aufmachen.

Der frühere Parteichef Franz Voves ließ sich in der Parteizentrale in Graz-Eggenberg nicht sehen, dafür war u.a. der frühere LHStv. Peter Schachner-Blazizek gekommen.

Freude bei den Grünen

Mit "riesengroßer Freude" hat Grünen-Spitzenkandidatin Sandra Krautschwaschl das historisch beste Ergebnis der Grünen in der Steiermark zur Kenntnis genommen. Es zeichnete sich ein zweistelliges Ergebnis ab, und das bedeute "einen unglaublichen Zuspruch", so Krautwaschl. Der Wählerzuspruch sei ein "eindeutiges Zeichen für Veränderung in der Steiermark".

"Ich bin gerade so voller Dankbarkeit und überwältigt von dem, was ich gesehen habe", meinte Krautwaschl nach der ersten Hochrechnung. Auf die Frage, wem der Erfolg zu verdanken sei, antwortete die Spitzenkandidatin: "Es ist immer eine Summe von Dingen, eine Zusammenarbeit von Menschen." Für die Zukunft sehe sie "eine dringende Notwendigkeit, dass gestärkte Grüne mitmischen."

Eine Schlappe für die FPÖ

Ibizagate und Spesenaffäre im Bund und wohl auch ein wenig die Liederbuchaffäre im Lande bescherten der FPÖ bei der Landtagswahl heute, Sonntag, mit einem Minus von 9,6 Prozentpunkten (laut Hochrechnungen) die größte Wahlschappe ihrer Geschichte in der Steiermark. Aber anders als 2005 hält sie sich immerhin klar im Landtag.

Denn diesmal ging die FPÖ mit ihrem besten Ergebnis aller Zeiten in die Wahl: 26,76 Prozent holte sie sich 2015 in der vom Ärger über die Reformpartner und von der Flüchtlingskrise stark beeinflussten Wahl, zulasten von SPÖ und ÖVP. Das bescherte den Blauen das größte Plus, das je eine Partei in der Steiermark lukrierte, nämlich 16,10 Prozentpunkte.

Dieser "Polster" bremst jetzt den Fall - obwohl die FPÖ in der Steiermark noch nie so viel verloren hat wie bei dieser Wahl. Ihre bisher größte Schlappe erlitt sie 2005. Damals wurde sie für die Streitereien der Bundespartei in der schwarz-blauen Koalition mit einem Minus von 7,85 Punkten abgestraft - und flog mit nur noch 4,56 Prozent aus dem Landtag.

Fällt das Ergebnis der FPÖ heute noch ein wenig schlechter aus, könnte sie sogar den Minus-Rekord im Lande einstellen: Der liegt bisher bei 10,12 Prozentpunkten - die die ÖVP 1949 beim ersten Antreten der in der Steiermark hoch erfolgreichen FPÖ-Vorgängerpartei einbüßte. Ob es für die FPÖ noch etwas schlechter läuft, wird man erst am Montagabend wissen. Denn da wird die Briefwahl ausgezählt - und die FPÖ zählt immer zu den Briefwahl-"Verlierern".

Mehr verloren als jetzt hat die FPÖ auch schon bei der Nationalratswahl am 29. September: Da rasselte sie in der Steiermark um fast elf Punkte auf 18,5 Prozent hinunter. Schon da konnte Spitzenkandidat Mario Kunasek sehen, dass es keine allzu gute Idee war, die Vorverlegung der Landtagswahl vom Mai auf November anzustoßen. Aber Mitte August hatte die Lage noch freundlicher ausgehen. Und so gab Kunasek ursprünglich auch Platz 2 als Wahlziel aus. Der war 2015 gut in Reichweite - damals lag die FPÖ nur noch 1,69 Prozentpunkte hinter der ÖVP und 2,53 Punkte hinter der SPÖ. Jetzt sind diese Abstände explodiert - vor allem zur ÖVP, die sich Platz 1 triumphal zurückholte: Von ihr trennen die Freiheitlichen rund 19 Prozentpunkte, aber auch die SPÖ liegt mit sechs Prozentpunkten unerreichbar weit voran.

