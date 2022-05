Auf Treffsicherheit wird gepfiffen

Antiteuerungspakete sind eher auf kommende Landtagswahlen ausgerichtet als auf soziale Notwendigkeiten.

Dafür, dass die Steuer- und Abgabenbelastung in Österreich sehr groß bleibt im internationalen Vergleich, gibt es Gründe. Einer davon ist, dass der Staat das viele Geld braucht, das damit einhergeht. In guten Zeiten vergisst er, zu sparen, in schlechten ist er gezwungen, höhere Ausgaben zuzulassen. Wobei Devisen, wie "Koste es, was es wolle", zu Achtlosigkeit führen: Es wird nicht mehr darauf geschaut, was wirklich nötig wäre; als würde es auf die eine oder andere Milliarde mehr auch schon nicht mehr ...