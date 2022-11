Budget in der Krise: Die Reformverweigerung rächt sich

Es wird weiterhin nicht gespart, aber die kalte Progression abgeschafft. Das ergibt ein sehr großes Problem.

"Spare in der Zeit, dann hast du in der Not", heißt es. Umgelegt auf den Staat würde es bedeuten, dann für Spielräume zu sorgen, wenn es wirtschaftlich gut läuft und das daher am ehesten möglich ist.

In Österreich hat man in den Jahren vor der Coronakrise im besten Fall jedoch nur davon geredet. Weder aus der "Verwaltungs-" noch aus der "Patientenmilliarde", von denen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) bei der Zusammenlegung von Sozialversicherungsträgern gesprochen ...