Mit Wahlniederlagen auf Bundesebene und in zahlreichen Ländern ging nicht nur Macht verloren.

Dass für eine mögliche Nachfolge von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner so gut wie keine Vertreter aus sechs Bundesländern genannt werden, überrascht nicht: In Vorarlberg, Tirol und Salzburg, ja selbst in den industriereichen Bundesländern Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich hat die Partei ihre besten Zeiten hinter sich. Vor wenigen Jahren noch stellte sie in Salzburg mit Gabriele Burgstaller die Landeshauptfrau und in der Steiermark mit Franz Voves den Landeshauptmann. Doch das ist Geschichte. Zuerst gingen Wählerstimmen verloren, dann maßgebliche Funktionen und damit nicht ...