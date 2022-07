Landeshauptleute gehören in die Pflicht genommen

Gerade in der Krise wäre es angebracht, über die Rolle von Johanna Mikl-Leitner und Co. zu diskutieren.

Seit vergangenem Samstag weiß Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer, was es geschlagen hat: Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich und mächtigste Funktionärin seiner Partei, hat eine "klare Führung in der Regierung" gefordert. Das enthält die Botschaft, dass er eine solche nicht liefert. Außerdem sprach sie sich in einem Interview für einen "Strompreisdeckel" aus, den er bisher abgelehnt hatte.

Mikl-Leitner steht nicht mehr hinter Nehammer. Würde sie es tun, hätte sie ihm das alles in einem vertraulichen Gespräch unter vier ...