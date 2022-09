ÖVP verliert in alle Richtungen

In Tirol, aber auch auf Bundesebene, ist es schwer bis unmöglich geworden, eine breit aufgestellte Massenpartei zu sein.

Von ihrem Selbstverständnis her ist die ÖVP auch eine Volkspartei in dem Sinne, dass sie im Wesentlichen alle Teile der Gesellschaft ansprechen möchte. Das kommt etwa in ihrer Organisation zum Ausdruck: Es gibt einen Arbeitnehmer- und einen Bauernbund sowie einen Wirtschaftsbund, der für Unternehmer da ist. Außerdem gibt es eine Junge ÖVP und einen Seniorenbund. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle Teile der Gesellschaft gleich gut erreicht werden. Schaut man sich zum Beispiel eine Auswertung des Sozialforschungsinstituts Sora zur Tiroler ...