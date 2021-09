Deutsche Genossen dürfen sich auf den Wahlabend freuen, ihre Freunde in Österreich müssen auf dem Boden bleiben.

Die deutschen Sozialdemokraten können schon einmal zufrieden sein: Dass sie Umfragen zufolge auf Platz eins vor den Christdemokraten liegen und Olaf Scholz, ihr Vorsitzender, in der Kanzlerfrage führt, ist ein Achtungserfolg, der ihnen nicht mehr zu nehmen ist. Im schlimmsten Fall werden die Erwartungen, die daraus resultieren, bei der Bundestagswahl an diesem Sonntag enttäuscht und wird es Scholz im Anschluss daran nicht gelingen, eine Regierung zu bilden. Überraschend ist jedoch, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass schier Undenkbares ...