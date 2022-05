Transparenz bleibt schlicht unerwünscht

Zur Parteienfinanzierung liegen ernüchternde Pläne vor, Informationsfreiheit lässt auf sich warten.

Zu den besten Mitteln gegen Korruption zählt Transparenz: Wo alles offengelegt werden muss, ist die Bereitschaft, sauber zu bleiben und sich an die Gesetze zu halten, von vornherein groß. In Österreich scheint es aber noch immer nicht genug Affären und Skandale gegeben zu haben. Es ist jedenfalls so, dass nach wie vor kein ernsthaftes Bemühen besteht, Transparenz in möglichst vielen Bereichen zum Durchbruch zu verhelfen. Drei Jahre nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos lässt das besonders tief blicken.

Beispiel Parteienfinanzierung: ...