Sozialdemokraten und Freiheitliche wollen Geld verteilen, ohne zu differenzieren. Viele haben jedoch mehr denn je.

Der größte Wirtschaftseinbruch seit Jahrzehnten motiviert so unterschiedliche Kräfte wie Sozialdemokraten und Freiheitliche, "Geld für alle" zu fordern: In Form eines Konsumschecks von 1000 Euro für die vier Millionen Haushalte (SPÖ) oder eines Gutscheins in dieser Höhe für die 7,4 Millionen österreichischen Staatsbürger. Die Argumente sind zahlreich: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geht es um einen "belebenden Impuls für die rot-weiß-rote Wirtschaft", FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl um eine Unterstützung für Männer und Frauen, denen es finanziell schlechter geht, sowie eine Entschädigung für jene, ...