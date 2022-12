Unfähig, sich zu erneuern

In Vorarlberg hat die ÖVP schon wieder die Führung über eine Gemeinde verloren. Dafür gibt es auch landespolitische Gründe.

Vor wenigen Jahren haben Bürgermeister von Vorarlberger Bodensee-Gemeinden der ÖVP angehört. Heute ist das nicht mehr die Regel. Im Gegenteil: Seit 2020 wird Bregenz ebenso von einem Sozialdemokraten geführt wie das benachbarte Hard. In Lochau bekleidet seither ein Grüner diese Funktion, und ausgerechnet in Höchst konnte sich am vergangenen Wochenende bei einer Stichwahl ebenfalls ein solcher durchsetzen; Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) sind hier verwurzelt. Es mag jeweils gemeindespezifische Gründe dafür geben, so zu tun, als ...