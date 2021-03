Zu ignorieren, dass das Infektionsgeschehen mit dem benachbarten Ausland zusammenhängt, ist verhängnisvoll.

Sind Alemannen disziplinierter? Halten sie sich in Coronazeiten eher an Beschränkungen als andere? Gemessen an der Bevölkerung gibt es in Vorarlberg weniger Infektionen als in allen anderen Bundesländern. Mitte März haben daher Lokale wieder aufsperren dürfen. Von einer Modellregion ist die Rede. Damit geht eine verlockende Botschaft für ganz Österreich einher: Wo es zu einer Entspannung kommt, werden ebenfalls Lockerungen möglich.

Gern wüsste man daher, wie die Menschen in Vorarlberg zu so niedrigen Werten gekommen sind. Sind sie ...