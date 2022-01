2022 wird Politik wieder zu lange im Zeichen von Wahlkämpfen stehen. Gerade in der Krise ist das ein Problem.

In der vierten Infektionswelle wäre im November möglicherweise kein Lockdown erforderlich geworden, wenn die Politik früher reagiert hätte. Sie hatte jedoch kein Interesse daran. Im Hinblick auf die Landtagswahl in Oberösterreich zog sie es im Sommer vor, über Wohlfühlthemen zu reden. Armin Fidler, Mitglied der Ampelkommission zur Coronapandemie, bestätigte, dass das selbst in den Beratungen dieses Gremiums spürbar gewesen sei.

In gewöhnlichen Zeiten fällt es weniger auf, wenn Politik Notwendiges vernachlässigt oder gar unterlässt. Jetzt aber können Maßnahmen, ...