Die Kanzlerpartei hält ebenso passable Umfragewerte wie Kurz selbst. Das hat auch mit FPÖ und SPÖ zu tun.

Die Stimmungslage wirkt katastrophal: Die Coronakrise hat der Regierung zugesetzt bzw. sie ist in den Augen sehr vieler Menschen schlecht umgegangen damit. Bei der jüngsten "Eurobarometer"-Befragung, die im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführt wurde, gaben nur noch 38 Prozent an, ihr zu vertrauen. Das waren um 21 Prozentpunkte weniger als im vergangenen Sommer. Einen solchen Absturz verzeichnete in der EU sonst nur die tschechische Regierung. Umgekehrt ist der Anteil derer, die dem Kabinett von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "eher nicht ...