Auch bei einer Neuausrichtung der ÖVP werden sich Stimmenverluste kaum vermeiden lassen.

Die ÖVP könne nicht so bleiben, wie sie unter Sebastian Kurz sei, aber auch nicht werden, wie sie davor gewesen sei: Der ehemalige EU-Kommissar und Landwirtschaftsminister Franz Fischler hat das Dilemma seiner Partei in der ORF-Sendung "Im Zentrum" am vergangenen Sonntag auf den Punkt gebracht.

In der Wählergunst befindet sie sich derzeit im freien Fall. Das zeigen auch Meinungsumfragen, bei denen höhere Qualitätsvorgaben eingehalten wurden: Wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde, müsste sie sich mit rund 25 ...