Zahlen über Todesfälle dürfen nicht nur zwischen Tür und Angel korrigiert werden

Österreich weist plötzlich um ein Fünftel mehr Corona-Todesfälle aus. Es ist bezeichnend für so vieles.

Seit Dienstag kann man wirklich nicht mehr auf internationale Vergleiche verweisen und behaupten, dass Österreich bisher gut durch die Pandemie gekommen sei. Das Gesundheitsministerium meldete nach einem Abgleich der Todesursachenstatistik und des Epidemiologischen Meldesystems 3412 weitere Corona-Todesfälle. Die Gesamtzahl kletterte damit um ein Fünftel auf fast 20.000. Gemessen an der Bevölkerung sind das ähnlich viele wie in Frankreich und in Spanien, vor allem aber mehr als in Schweden und in der Schweiz, wo man sich in den vergangenen beiden Jahren ...