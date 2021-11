Die Suche nach dem Covidplan

Die Politik muss handeln, aber wie? Während Experten rasche Verschärfungen fordern, beraten die Länder erst am Freitag. Davor ist immer öfter von einer ausgeweiteten Impfpflicht zu hören.

Langfristiger Effekt oder sofortige Notbremse? Die Impfquote durch Druck erhöhen, um die Pandemie langfristig in den Griff zu bekommen, oder sofortiger Lockdown für alle, um die Intensivstationen zu entlasten? In diesem durch langes Nichtstun verursachten Dilemma steckt nun die Politik.

Die sich zuspitzende Situation in den Spitälern würde ein schnelles Eingreifen notwendig machen, auch für Geimpfte. So lautet der Appell von Medizinern. Auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer will "weitere Maßnahmen" und somit auch einen kompletten Lockdown nicht ...