Im Ibiza-Video erklärt Strache, wie man Spenden am Rechnungshof vorbeischummelt. Die Behörden stießen nun auf Großspenden an FPÖ-nahe Vereine. Künftig dürfte es schwieriger werden, den Rechnungshof auszutricksen.

"Ich kann ein paar nennen, aber die zahlen nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein." - So äußerte sich am legendären Abend in Ibiza der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über finanzielle Wohltäter seiner Partei. "Die umgehen das mit ...