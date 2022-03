Die Unterkünfte für die Flüchtlinge sind vorbereitet

Die Verantwortlichen tun sich schwer abzuschätzen, wie viele Menschen nach Österreich kommen.

Österreich rüstet sich für die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Bundesbetreuungsagentur hat bereits mehr als 2400 Angebote für die Aufnahme von Kriegsvertriebenen bekommen. 90 Prozent davon von Privatpersonen, die etwa ein Zimmer in ihrem Haus anbieten. Aber auch an die 50 Hotels sind darunter, die kostenlos Zimmer in ihren Betrieben zur Verfügung stellen wollen. Außerdem wird in den Flüchtlingseinrichtungen des Bundes Platz geschaffen. So stehen Gebäude in Mondsee, Ohlsdorf und Villach inzwischen so gut wie leer, um dort ...