Die vielen Anläufe zu mehr Mitbestimmung

Seit vielen Jahren gibt es Rufe nach mehr innerparteilicher Demokratie - nicht nur von Kowall und der Sektion 8.

"Ich sage Ihnen ganz offen: Ich war nicht meine erste Wahl", so Nikolaus Kowall, der sich als dritter Kandidat um den SPÖ-Vorsitz ins Rennen gebracht hat, im ORF-"Report"-Interview. Er stelle sich zur Wahl, weil es niemand anderer machen wollte - und weil er damit einen Präzedenzfall schaffen will: Künftig soll der SPÖ-Vorsitz in einer Urabstimmung bestimmt werden können. Mehr Basisdemokratie ist schon lange das Ansinnen der rebellischen SPÖ-Sektion 8, deren Vorsitzender Kowall, der heute stellvertretender Chef der SPÖ Alsergrund ist, ...