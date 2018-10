Die Wahl vor einem Jahr war die große Zäsur

Am 15. Oktober 2017 wählte Österreich mehr als einen neuen Nationalrat. Es wählte einen neuen Regierungsstil und neue Themen.

Die Migrationskrise 2015 mit den Bildern der ungehindert über die Grenzen strömenden Menschenmassen wird von Historikern einmal als bedeutende Zeitenwende der europäischen Geschichte beschrieben werden. Bis sich solche Zeitenwenden in der Politik niederschlagen, dauert es in der Demokratie naturgemäß bis zum nächsten Wahltag. In Österreich fand dieser Niederschlag mit der Nationalratswahl vor genau einem Jahr - am 15. Oktober 2017 - statt.