Die Wahlkarten machen die Wien-Wahl noch spannend

In Wien gab es am Sonntag an die 400.000 Wahlkarten-Wähler. Das waren annähernd doppelt so viel wie bei der Wahl 2015. Das verzögert die Auszählung der Stimmen und erschwert die Hochrechnungen der Wahlforscher.

SN/www.picturedesk.com Das Ergebnis der Wien Wahl wird erst nach Auszählung der Wahlkarten am Dienstag feststehen.