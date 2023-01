Die wertvollsten Schätze im Österreichischen Staatsarchiv

Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv zieht Historiker aus aller Welt an. Die Kaiserboxen mit Briefen Maria Theresias, ein Brief Gustav Klimts, das Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies zählen zum exklusiven Inventar. Auch für die Geschichte Salzburgs ist es wichtig.

Pressekonferenzen, Ministerräte, Krisensitzungen - im Bundeskanzleramt rattert das Getriebe der Tagespolitik. Die wenigsten wissen, dass sich an der Rückseite des Gebäudes eine Oase der Stille und der Schönheit verbirgt. Diese Oase ist das Haus-, Hof- und Staatsarchiv, eine der vier Abteilungen des Österreichischen Staatsarchivs.

Es ist eine Welt, in der trotz aller Tagesarbeit die Zeit nicht in Tagen, sondern in Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden gemessen wird. "Unsere älteste Urkunde stammt aus dem Jahr 816", sagt die aufs Mittelalter ...