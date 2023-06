Die Wombats und die SPÖ

Die SPÖ ist nur mit sich selbst beschäftigt? Falsch. Auch das zu befürchtende Aussterben des Wombats treibt sie um. Jedenfalls erkundigte sich SPÖ-Mandatar Mario Lindner per parlamentarischer Anfrage, was Österreich denn zur Rettung des so possierlich wirkenden Tiers unternehme. Nun ist die Antwort des Tiergartens Schönbrunn eingetroffen, in der erklärt wird, warum die Haltung und Zucht von Wombats in Wien nicht geplant ist. Eine der drei Wombat-Arten sei vom Aussterben bedroht, heißt es da: der Nördliche Haarnasenwombat, der in keinem ...