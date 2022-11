Die Zahnlücke im Mutter-Kind-Pass

Einige Untersuchungen und Beratungen kommen dazu - aber kein Zahnarztbesuch. Nicht nur die Kammer hält das für einen Fehler.

Zahnärztin in Wien-Favoriten: Das ist keine einfache Aufgabe. Deshalb hat sich Hanna Terzer "eine gewisse Strenge" zugelegt, wie sie sagt. Kommt eine Schwangere in ihre Praxis, leistet sie neben der eigentlichen Behandlung Aufklärungsarbeit über Zahngesundheit und die Wichtigkeit regelmäßiger Kontrollen. "Und ich sag' den werdenden Müttern auch gleich: In einem Jahr kommen Sie mit Ihrem Kind, in Ordnung? Wenn nicht, brauchen Sie auch nicht mehr zu mir kommen, wenn Sie wieder Probleme mit den Zähnen haben." Das, ...