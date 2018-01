Die Zeit der Proporzregierungen ist vorbei

Die Regierung in Niederösterreich verfügt über rund 90 Prozent der Stimmen. Eine ungesunde Konzentration der Macht.

In sechs von neun österreichischen Bundesländern gibt es bei der Bildung der Landesregierung das freie Spiel der politischen Kräfte. Nur in Wien, Oberösterreich und Niederösterreich ist in der Verfassung festgelegt, dass die politischen Parteien je nach Stärke automatisch in der Regierung sitzen.

Die sogenannte Proporz- oder Konzentrationsregierung ist ein Relikt der Nachkriegszeit. Die über Jahrzehnte zerstrittenen, ja verfeindeten politischen Lager wurden auf diese Weise zur Zusammenarbeit gezwungen.

Im Lauf der Zeit hat diese Pflichtkooperation manchmal skurrile Züge angenommen. Im Burgenland, wo es heute eine freie Regierungsbildung gibt, wurde einst ein ungeliebter FPÖ-Landesrat von SPÖ und ÖVP derart in seinen Funktionen beschnitten, dass er von den Bürgern den Spitznamen "Seilbahn-Landesrat" bekam. In Salzburg, das erst 1999 auf das neue System der Mehrheitsregierung umgestiegen ist, konnte man jahrelang beobachten, wie eine Regierungspartei gleichzeitig Opposition spielte.

Die meisten Länder sind, wie gesagt, von der Einbindung möglichst vieler Parteien in die Regierung abgegangen. Für die Wählerinnen und Wähler ist das Mehrheitssystem transparenter, die Zuordnung der Verantwortung an eine Regierung, in der nicht alle sitzen und sich gegenseitig lähmen können, ist wesentlich einfacher.

Aktuell kann man die Nachteile des Zwangsproporzes in Niederösterreich studieren. Der FPÖ-Kandidat, mit dem nach der Nazilieder-Affäre niemand mehr zusammenarbeiten will, kann aufgrund der Landesverfassung trotzdem in der Regierung sitzen. Gemeinsam mit sechs Vertretern der ÖVP und zwei der SPÖ. Gemeinsam repräsentieren die drei Regierungsparteien knapp 90 Prozent der Stimmen. Die wichtige Kontrollfunktion im Landtag liegt bei den Kleinparteien Grüne und Neos, die beide mangels Masse nicht einmal mehr ein eigenständiges Antragsrecht haben. Da stimmen ganz einfach die Verhältnisse nicht mehr.

Die Demokratie in Österreich ist so gefestigt, dass Konzentrationsregierungen längst nicht mehr notwendig sind. Sie sollten daher in allen Bundesländern abgeschafft werden. Der einzige Grund für eine Partei, sich für den Proporz einzusetzen und sich gegen die freie Wahl einer Regierung zu stemmen, ist die Angst vor dem eigenen Machtverlust. Doch das kann und darf nicht die Triebfeder für politisches Handeln sein. Auch nicht in Niederösterreich.