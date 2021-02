Diese Tests sind an Schulen beliebt

Schnelltests sollen einen Unterricht in den Klassen erlauben.Trotz einiger Fragezeichen freuen sich Lehrer und Schüler auf die Öffnung.

"Alles ist besser als die Situation in den vergangenen Wochen", so schildert die Direktorin einer Wiener Mittelschule im SN-Gespräch die vorsichtige Rückkehr zum Präsenzunterricht. "Es herrscht vorsichtige Aufbruchstimmung bei Lehrer und Schülern, dass man zumindest teilweise wieder in der Schule sein kann." Auch wenn das in ihrer Schule nur im Schichtbetrieb der Fall sein wird. "Jede Stunde in der Schule ist eine gewonnene", sagt die Schulleiterin.

Trotz der ankündigten vorsichtigen Öffnungen der Schulen (Volksschüler kehren ganz in die ...